Eredità di Berlusconi | c’è la questione “legittima” | cosa succede ora

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) Molto dipenderà dalle disposizioni lasciate dal Cavaliere riguardo ai figli C’è molta attesa e curiosità, per l’di Silvio. Il notaio milanese, incaricato di questo ruolo, ovvero Arrigo Roveda non parlerà. L’ha detto lui stesso all’AdnKronos. “Non parlo -ha spiegato – di temi legati alla vicenda di cui i giornali stanno trattando in questi giorni“. Qualche informazione è comunque a disposizione è stata comunque rilasciata. Marta Fascina, ultima compagna diavrà un lascito che si aggira tra i 50 e i 120 milioni più, probabilmente, qualche immobile. L’attenzione è però tutta nei confronti della “”. A Quotidiano Nazionale il notaio Vincenzo Papi ha precisato e spiegato la. Leggi anche: Funerali di Stato per: ma di solito a chi ...