Quark Hotel un hub ibrido

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 15 giugno 2023) per il business Dopo oltre due anni di ristrutturazione e un restyling totale, torna sulla scena meneghina, ildi Milano (sito web), un 4 stelle dalla duplice essenza, che punta a essere un punto di riferimento sia per la clientela leisure che business. L’intero progetto è stato curato dallo studio di architettura CaberlonCaroppi, con sede a Milano, sotto la guida della società di gestione alberghiera, Aries Group. Un progetto innovativo e trasversale, studiato guardando al futuro e a una Milano sempre più capitale economica del Paese, ma anche meta di un “nuovo turismo”. “Milano è in costante evoluzione, il suo lifestyle inconfondibile la rende una scelta unica per i visitatori. Il nuovo progettorappresenta un significativo investimento da parte di Aries Group, dimostrando la fiducia dell’azienda nelle ...