“Il bacio di Marì” | da Firenze culla dell’arte i riconoscimenti all’irpina Antonella Gensale

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiriserva adsempre più sorprendenti. La critica li certifica, l’artista li schiva, per indole, celandosi dietro lo pseudonimo di. Una cornice sontuosa quella cinquecentesca di Palazzo Ximenes Panciatichi. A trovare accoglienza nelle sue sale sono stati: il “Premio Internazionale Michelangelo”; l’inaugurazione della collettiva “Unici” a cura della storica e critica d’arte Leonarda Zappulla; un nuovo approfondimento dell’Annuario Artisti ’23 (distribuito da Mondadori) animato da operatori del settore ed esponenti del mondo della cultura, a partire da Vittorio Sgarbi; non da ultimo, si è svolto l’evento “80 Proposte d’investimento per il collezionista” promosso da Fondazione Effetto ...

Leggi Anche Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, pranzo alLa fine dell'amore tra Claudia e Simone Quando Claudia Motta è partita per l'Honduras, lei e Simone Rugiati sembravano andare d'amore e d'...Tuttavia, se non riceverà ildel vero amore entro la fine del terzo giorno, apparterrà a Ursula per l'eternità. Una volta giunta sulla terra, Ariel si ritrova nel castello sull'Isola della ...Il suo incantesimo ha un nuovo dettaglio, Ariel dimentica di dover baciare il principe, sembra un'aggiunta fatta per eliminare l'ossessivo volere unda Eric nel cartone, forse per evitare che ...