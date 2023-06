Giugliano | stadio De Cristofaro ok per Serie C Cacciapuoti | “Grande lavoro di squadra”

(Di sabato 10 giugno 2023) Via libera allaC alloAlberto Dedi. I tigrotti possono finalmente tornare a casa dopo un anno in “esilio” ad Avellino. Ieri la commissione impianti sportivi della Lega Pro ha espresso parere favorevole per gli interventi di adeguamento effettuati allo struttura di Campopannone. Ilcalcio può tornare a casa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I lavori procedono spediti allo stadio De Cristofaro e l'ottimismo cresce anche in casa Giugliano, alla luce del positivo sopralluogo effettuato ieri dai tecnici della Lega con il commissario Di Giani, presenti il sindaco Pirozzi

I lavori procedono spediti allo stadio De Cristofaro e l'ottimismo cresce anche in casa Giugliano, alla luce del positivo sopralluogo effettuato ieri dai tecnici della Lega con il commissario ...“È una buona notizia soprattutto per quei ragazzi che non hanno mai fatto mancare sostegno ai nostri colori in casa e in trasferta”, dichiara il sindaco Pirozzi ...