Corea del Sud | orario di lavoro a 69 ore settimanali La proposta del Governo su cui la sinistra occidentale tace

(Di sabato 10 giugno 2023) Nella vicina Francia, si è rischiata una mini rivoluzione a Parigi, per la decisione del, di portare l’età pensionabile dai 62, ai 64 anni. In Italia, alcuni sindacati nazionali, in particolare la CGIL, guidata da Maurizio Landini, promettono un giorno sì ed un giorno pure, fuoco e fiamme, s

Leggi anche Il capolavoro di Pafundi affonda laSud: storica finale per l'Italia Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 10 giugno 2023Mancano 4 minuti al termine della semifinale contro laquando Simone Pafundi mette in sigillo su una partita destinata a rimanere a lungo nella memoriacalcio giovanile italiano. La squadra ...Durante il primo periodo di allenamenti si disputeranno a Trigoria un paio di amichevoli, mentre traSud e Singapore sono in programma tre partite: contro Tottenham (26), Wolverhampton (29) ...

Domani sera, allo Stadio Maradona di La Plata, andrà in scena la finale del mondiale under 20. Inaspettatamente l’Italia under 20, guidata da Carmine Nunziata, ha raggiunto questo traguardo, ed è pron ...Alla scoperta dell'Uruguay, avversario dell'Italia nella finale dei Mondiali Under 20 in Argentina: come gioca, le stelle e i punti di forza.