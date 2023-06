Calcio | Empoli Ds Accardi rinnova fino al 2026' Appuntamento con storia'

(Di sabato 10 giugno 2023) "Felice di proseguire con il direttore, pensiamo al futuro", dice il presidente del club- Si parlava di una possibile partenza per andare in un grande club. Il suo nome è stato accostato al ...

Il suo nome è stato accostato al Napoli e ad altre società e, invece, l'ex difensore Pietro Accardi resterà all'. Il club azzurro, infatti, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con il ...Per quella sinistra piacciono sempre Fabiano Parisi dell'e Carlos Augusto del Monza. Per la fascia destra invece interessa molto Emil Holm, giocatore dello Spezia che sarebbe valutato circa 20 ...

Il Napoli è pazzo del talentuoso calciatore dell'Empoli Tommaso Baldanzi, la priorità del ragazzo, in questo momento, è la Nazionale Under 20.Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il Direttore Sportivo Pietro Accardi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. “Siamo felici di proseguire ...