Trump incriminato | documenti top secret anche nella doccia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Per l'ex presidente 31 capi di imputazione. Ha portato viasulle capacità belliche di Usa e alleati, programmi nucleari e piani per rispondere ad attacchitop‘archiviati’. E’ stato pubblicato l’atto di accusa in base al quale è statoDonald: 31 capi di imputazione per aver tenuto in modo volontaria informazioni classificate di difesa nazionale, altri capi di imputazione per intralcio alla giustizia e per falsa testimonianza. “L’obiettivo del complotto era chepotesse conservare iche aveva portato con sé dalla Casa Bianca e per nasconderli al grand jury federale”, si legge nell’atto di accusa che contienele incriminazione per Walt Nauta, ...

