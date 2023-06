Ultime Notizie – Biraghi ferito alla testa | Fiorentina chiede “punizione esemplare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) La“condanna fortemente quanto successo al proprio capitano, Cristiano, durante la Finale di UECL-West Ham. Il giocatore è stato infatti colpitoda un oggetto lanciato dcurva appartenente ai tifosi del West Ham, mentre al minuto 33 del primo tempostava per battere un calcio d’angolo proprio sotto la tifoseria londinese. Questo inaccettabile comportamento ha ovviamente condizionato la prestazione dell’atleta e dei suoi compagni, consapevoli di essere su un terreno di gioco non solo più calcistico ma anche pericoloso per la propria incolumità”. Così lain una nota su quanto accaduto al suo capitano nella finale di Conference League persa per 2-1 contro il West Ham. “Il capitano viola, ...