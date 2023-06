Calciomercato Milan – Attacco | il desiderio è Thuram | c’è anche il PSG

L'ENNESIMO INDIZIO SOCIAL - Presente a San Siro per le due semifinali di Champions League contro ile verosimilmente presente anche ad Istanbul, Zillacus sta continuando a lanciare messaggi ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiInvestimenti e idee: gli acquisti Marotta - Ausilio Dai ... GLI ACQUISTI A PARAMETRO ZERO HAKAN CALHANOGLU Acquistato nel 2021 Proveniente dalCosto: ...Charles De Ketelaere © LaPresse -.itNessun gol segnato in 40 presenze totali stagionali, un solo lampo con l'assist a Leao alla terza giornata per il gol dell'1 - 0 in- Bologna, ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sono giorni caldi in casa Milan. Dopo il riassetto dirigenziale voluto dal proprietario dei rossoneri Gerry Cardinale, con il licenziamento in tronco di Paolo Maldini e Frederic Massara, il ...