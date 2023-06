Muschio Selvaggio senza Luis Sal | Fedez rompe il silenzio e spiega tutto!

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 giugno 2023), conosciuto musicista e co-conduttore del popolare podcast, recentemente ha chiarito le ragioni dietro l’asdel suo collega e co-conduttore,Sal, dallo show. In un periodo in cui si sono alimentate speculazioni e gossip,ha preso l’onere di chiarire l’intera situazione. Lui Sal, ecco perché non è più aafferma di avere avuto una preferenza personale affinché lezioni sull’asdivenissero fornite da quest’ultimo, considerando il rispetto per il loro lavoro di tre anni insieme e per il pubblico che li segue. La verità, secondo, è molto più semplice e meno tragica di quanto molti ...