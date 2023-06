Milano invivibile | violenza | eco-vandali e caos Ztl | i disastri di Sala

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 giugno 2023)è un feudo inespugnabile della sinistra da quando Giuliano Pisapia vinse le elezioni comunali nel 2011, stravolgendo gli equilibri dell’avamposto berlusconiano. Alcuni esponenti locali del centrodestra, come Federico Benassati, si stanno impegnando affinché il capoluogo lombardo torni ad essere amministrato da chi l’ha reso moderno. Classe 1989, Benassati ha conseguito il master in Marketing, Digital Communication e Sales Management di Publitalia ’80. Ha fondato la società Tech Touch Srl, che produce e commercializza componenti per l’aeronautica. Esponente di spicco del centrodestra a, alle elezioni amministrative del giugno 2016 viene eletto al Consiglio del Municipio I diventando vicecapogruppo di Forza Italia. Nell’ottobre 2021 si è candidato alla presidenza del Municipio I, dove oggi coordina l’opposizione. Con lui quindi ...