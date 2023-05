Poliziotta muore prima della sfilata del 2 giugno a Roma

Giuseppe Saudella, poliziottoa 21 anni per un tuffo in vacanza: non è riemerso dalle acque ...e la nostra umana vicinanza per un fatto gravissimo che colpisce per la giovane età della...Alla famiglia il nostro cordoglio e la nostra umana vicinanza per un fatto gravissimo che colpisce per la giovane età dellapenitenziaria originaria di Casaluce (Caserta) che lascia un ...Alla famiglia il nostro cordoglio e la nostra umana vicinanza per un fatto gravissimo che colpisce per la giovane età dellapenitenziaria originaria di Casaluce (Caserta) che lascia un ...

Preparativi per la sfilata del 2 giugno, poliziotta casertana si sente male, cade e muore ilmattino.it

"Alla famiglia il nostro cordoglio e la nostra umana vicinanza per un fatto gravissimo che colpisce per la giovane età della poliziotta penitenziaria che lascia un figlio di 10 anni e il marito", si ...Stroncata da un malore improvviso a 45 anni durante i preparativi della sfilata del 2 giugno a Roma. È morta così Imma Cavagnuolo, assistente capo della ...