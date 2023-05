Mughini | “Meloni primadonna | Schlein banale E basta col vittimismo del Pd in Rai”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lottizzazione in Rai? Econ questo. Lagna e soltanto lagna. “Anche il Pd ha occupato la tv”. A sentire le lagnanze di Fazio, Littizzetto, Annunziata, Saviano, sinistra politica e intellettuale, Giampierosi spazientisce. Lo scrittore, saggista e bibliofilo non vuol sentire parlare di “vittime”, così come vengono definiti dalla stampa mainstream coloro che autonomamente hanno deciso di lasciare mamma Rai. “Dio santo, le vittime sono quelle che muoiono sotto le bombe in Ucraina. Uno non può passare per vittima se da un lavoro passa a farne un altro. Non ci sono vittime: può darsi che nell’avvicendamento ci saranno perdite di qualità. Di professionisti quali Fazio e la Annunziata non ce ne sono caterve». Con altrettanta onestà intellettuale,aggiunge, intervistata su la ...