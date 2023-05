Il Leeds United è retrocesso in campionato dopo la misera sconfitta per 4-1 contro il Tottenham

(Di lunedì 29 maggio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La permanenza di tre anni delin Premier League è giunta al termine con laper 4-1 di domenica in casailche ha confermato la retrocessione in. I bianchi hanno subito gol entro due minuti all’inizio di ogni tempo quando Harry Kane e Pedro Porro hanno portato gli Spurs sul 2-0 a Elland Road. Eaver recuperato un gol con Jack Harrison a metà del secondo tempo, la squadra di Sam Allardyce ne ha subiti altri due minutiche Kane ha messo a segno il suo raddoppio. La loro miseria è stata aggravata quando Lucas Moura ha segnato il 4-1 per gli ospiti in uno stile spettacolare nel pieno dei minuti di recupero. Ilconclude la ...

Terzo posto per il Manchesterche riesce alla fine a superare il Newcastle, vera grande ... Va in Conference, come detto, l'Aston Villa, mentre a salutare la Premier sono Leicester,e ...L'avventura di Weston McKennie in Premier League non è andata bene. Forse per una cattiva stagione della squadra visto che ilè stato retrocesso in seconda divisione inglese: la Championship. Delusione amara per i tifosi, i quali si sono scatenati proprio contro l'ultimo arrivato e dagli spalti hanno urlato: "...Non riesce il secondo miracolo all'ultima giornata: loperde in casa 1 - 4 contro il Tottenham e cade in Championship mentre il pubblico di Elland Road ...

Leeds retrocesso: possono cambiare i piani dei 49ers e quelli di Radrizzani sulla Sampdoria Gli scenari secondo il portale The Ahtletic ...Il Leeds si era eliminato da solo dalla volata a tre facendosi ... per ritrovare il ritmo in vista delle finali con lo United di sabato prossimo e con l’Inter il 10 giugno. Pep ha fatto tanto turnover ...