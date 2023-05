Lorenzo Musetti sale nel ranking ATP | miglior piazzamento in carriera | la nuova classifica e le proiezioni

(Di domenica 28 maggio 2023) Nel tabellone principale del Roland Garros 2023 di tennis Jannik Sinner edifendono i colori dell’Italia tra le 32 teste di serie: il secondo ha esordito già quest’oggi, battendo in tre set lo svedese Mikael Ymer ed approdando al secondo turno., numero 17 del seeding, si riporta così a quota 1960 (ricevendo 45 punti per la vittoria odierna) diventando così virtualmente 17° (sarebbe il suo best): perare ulteriormente, però, l’azzurro dovrebbe spingersi fino ai quarti, che varrebbero quota 2275 ed il 16° posto virtuale. Issandosi fino alle semifinali l’azzurro si porterebbe al 13° posto virtuale, a quota 2635, mentre l’accesso all’ultimo atto lo farebbe salire a quota 2115, al 10° posto virtuale. Per puntellare l’ingresso nella top ten, però, al momento servirebbe ...

Debutto positivo peral Roland Garros. Contro lo svedese Mikael Ymer (n. 53 al mondo) ha vinto con il punteggio di 7 - 5 6 - 2 6 - 4 in 2h37'.è apparso sempre padrone della situazione. Ha vinto il ...senza problemi contro lo svedese Mikhael Ymer,Sonego affronta lo statunitense Ben Shelton. Nel torneo femminile Sara Errani dovrà invece vedersela con l'elvetica Jil Teichman.Fa valere completezza e peso di palla. Per un set si concede qualche pausa, poi prende in mano destino e partita contro lo svedese Elias Ymer, numero 53 del mondo, troppo leggero al servizio e da dietro per preoccupare il ...

Roland Garros – Primo Turno Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 1 degli azzurri. Lorenzo Musetti parte bene ed ... LiveTennis.it

(Adnkronos) - Al via, sui campi in terra rossa di Parigi, il Roland Garros, secondo Slam della stagione. Tre gli italiani che accedono al secondo turno: Matteo Arnaldi, Camila Giorgi e Lorenzo Musetti ...Fa valere completezza e peso di palla Lorenzo Musetti. Per un set si concede qualche pausa, poi prende in mano destino e partita contro lo ...