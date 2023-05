Lazio qualificata alla Supercoppa Italiana 2023 2024

(Di domenica 28 maggio 2023) Lasi qualificainsieme a Napoli, Inter e Fiorentina. Ci sarà quindi anche la squadra biancoceleste36esima edizione del torneo, la prima ad ampliare la partecipazione a quattro squadre, seguendo l’esempio della Spagna. Laprevede la partecipazione della squadra campione d’Italia e della campione di Coppa Italia, oltre alle due seconde classificate. Lanon può più essere superata dal Milan e l’Inter è già certa di partecipare al torneo grazie al trionfo in Coppa Italia. Niente più finale unica quindi per assegnare la, come è stato per le 35 edizioni disputate finora, a partire dprima del 1988. E la ...

Infatti la squadra di Grassadonia, con la concomitante vittoria del Napoli (in Serie A da prima), sfiderà il Pomigliano nel play off che vale la Promozione.Women - Arezzo, la ...... Inter (al momento terza a - 2 ma giàper aver vinto la Coppa Italia) e Fiorentina. ... STATISTICHE E PRECEDENTI - Dopo il successo per 4 - 0 nel match d'andata, lapotrebbe vincere ...Ora è ufficiale, dopo Napoli earriva la 3°aritmetica alla prossima Champions League. Si tratta dell' Inter , che dopo la vittoria per 3 - 2 contro l'Atalanta mettono in cassaforte la qualificazione alla prossima ...

Lazio qualificata per la prossima Supercoppa: gli accoppiamenti numero-diez.com

E se fossero gli ultimi due gol all'Olimpico La Lazio è di fronte un bivio con Milinkovic Savic: contratto in scadenza a giugno 2024, o rinnova o va via in estate. Anche se non è da esludere un possi ...Le pagelle di Lazio-Cremonese 3-2, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Sarri si qualifica alla prossima edizione della Supercoppa Italiana, la prima a quattro ...