La Slovenia è la 17a nazione a vincere il Giro d’Italia L’Italia resta saldamente in vetta con 69 successi | l’ultimo nel 2016

(Di domenica 28 maggio 2023) Primož Rogli? ha ufficialmente vinto il2023. Dopo aver conquistato ieri la Maglia Rosa grazie a una pzione magnifica nella cronoscalata con arrivo sul Monte Lussari, lo sloveno della Jumbo – Visma non ha rischiato nulla nell’ultima frazione della 106ma edizione della Corsa Rosa e alla fine dei 125 km odierni ha dunque potuto esultare per un trionfo importantissimo (per Primož si tratta del quarto successo in un Grandedopo le tre vittorie alla Vuelta a España tra il 2019 e 2021). Un successo che non è di grandissimo valore soltanto per il corridore classe 1989 nato a Trbovlje, ma anche per un intero Paese, visto che nessuno sloveno aveva mai vinto alprima di quest’anno. Si tratta dunque di una trionfo storico, che ha fatto salire a 17 il numero ...