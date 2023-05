Boom di vendite in Italia per questa auto | +280%

Leggi su quifinanza

(Di domenica 28 maggio 2023) Un cambiamento epocale sta avvenendo nell’industriamobilistica, con marchi emergenti che stanno conquistando quote di mercato sempre più grandi. Tuttavia, l’ecosistema per la vendita e l’assistenza dellesta faticando ad adattarsi alla rivoluzione dell’elettrica. Inoltre, all’orizzonte si intravedono enormi navi cariche di vetture cinesi, provenienti da marchi sconosciuti ma ricche di tecnologia. La crescita di Tesla Tra tutti questi sviluppi, c’è il caso di Tesla che spicca in particolare. Nel mese di aprile, la casamobilistica di Elon Musk (che va ricordato non aver fondato personalmente) ha registrato un notevole incremento dellein. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sono state vendute 740, un aumento del ...