Sondaggi elettorali Swg | scende il Pd e il centrosinistra aggiornamento 26 MAGGIO

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ultime notizie Il partito di Elly Schlein perde lo 0,4% (26) Il partito di Elly Schlein perde lo 0,4% Non è stata una settimana positiva per ilsul versante delle intenzioni di voto. Sono in discesa sia il Pd che +Europa e solo per Sinistra Italiana e Verdi si scorge un progresso di un decimale, dal 3,4% al 3,5%. Il partito di Elly Schlein, secondo idi Swg,di quattro decimali e va al 20,9%, mentre quello di Bonino ne perde due e finisce al 2,2%. Se il Pd è al di sopra del dato delle politiche, +Europa è invece al di sotto. Parallelamente si riprende parzialmente il Movimento 5 Stelle, che riguadagna uno 0,2% e torna al 16%. Nel centrodestra vi sono pochi cambiamenti. Fratelli d’Italia e Forza Italia ...

Questo scenario, in ogni caso, rimane molto improbabile, non solo perché idanno come ... Klçdarolu, invece, facendo anche un paragone con i risultatidel Partito Repubblicano alle ...... con il primo leggermente favorito nei. Invece l' appuntamento elettorale in Grecia si è ... Nuova Democrazia è il primo partito in 49 delle 50 circoscrizioni. Persino Creta, ...pre -lasciavano immaginare un netto calo del partito Nuova Democrazia ( ; Néa Dimokratía, ND) del primo ministro Mitsotakis. In realtà, la formazione di centro - destra ha ...

Sondaggi politici, per Fdi consensi stabili sotto al 30%, M5s mai così giù dalle elezioni politiche Fanpage.it

Domenica la Turchia indicherà il nuovo presidente. Un nuovo-vecchio. Perché a prevalere sembra destinato ad essere il sultano di Ankara: Recep Tayyp Erdogan.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...