Ponte Morandi | Toninelli a La Confessione di Gomez | “Sulla revoca ai Benetton sono stato lasciato solo Da Conte troppo tecnicismo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Danilo, ospite della prima puntata della nuova stagione de Ladi Peter, in onda stasera alle 22.45 su Nove, ha ripercorso un momento cruciale del 2018, quando, in qualità di ministro delle Infrastrutture e trasporti nel GovernoI, a seguito del crollo deldel 14 agosto, si adoperò per ladelle concessioni autostradali ai: “È uno scandalo assoluto. Io quando ho ereditato il dossier, veramente non so come non mi siano caduti i capelli – ha detto l’ex senatore pentastellato al giornalista che gli ricordava come in questi giorni, durante il processo di primo grado in corso a Genova per il disastro del, in cui morirono 43 persone, Gianni Mion, ex amministratore delegato ...