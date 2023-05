Pronta a partire la stagione delle crociere. I cittadini si mobilitano contro gli enormi danni ambientali delle mega navi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Migliaia disono pronte a salpare dai porti italiani con la nuovacrocieristica. Per questo in nove località marinare, in occasione della Giornata Europea del Mare che si è celebrata il 20 maggio, associazioni ehanno esposto striscioni per chiedere maggiore rispetto per l’ambiente e per la gente che vive a contatto con gli scali. “Stop inquinamento navale” è la scritta appesa agli ingressi dei porti di Savona, Genova, La Spezia, Livorno, Venezia, Reggio Calabria, Ancona, Civitavecchia, Olbia, Napoli. “La manifestazione mira a sensibilizzare le amministrazioni e autorità competenti, chi lavora in porto e la popolazione locale sull’impatto che l’industria navale ha, oggi, su queste città, sulla salutepersone e sull’ambiente marino”. In un dossier viene spiegato che “ancora ...