Inter-Sassuolo | torna Handanovic A un passo da un record di presenze! – TS

(Di sabato 13 maggio 2023) Insi rivedràa protezione dei pali nerazzurri (vedi probabile formazione). Tuttosport fa sapere che il portiereista è vicino a battere undi presenze. PRESENZE – Tra le rotazioni a cui sta pensando Simone Inzaghi perc’è anche quella tra i pali. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Samirtornerà a protezione della porta nerazzurra, permettendo a André Onana di riposare. Per il portiere sloveno questa potrebbe essere la partita numero 453 giocata con la maglia dell’. Con, dunque, arriverebbe a solo due gare in nerazzurro in meno rispetto a Ivan Cordoba. L’ex calciatore colombiano, fermatosi a quota 455 ...

chiuderà a San Siro il sabato sera della 35.ma giornata di Serie A alle ore 20.45 con la sfida tra i nerazzurri di Inzaghi ed i neroverdi di Dionisi. Queste le probabili scelte dei ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023 . I nerazzurri sono in un grande periodo di forma sia fisica che mentale, e di certo la bella vittoria ai danni del ...Spezia - Milan esono incroci particolari che arrivano in mezzo ai due derby di Champions League e in cui potrebbero anche esserci sorprese. Chiaro, con la Dea a 58 e il Milan a 61 (...

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni per il Fantacalcio: Lautaro, Laurienté, Lukaku, Calhanoglu e... Fantacalcio ®

Ciro Immobile ha vissuto una stagione complicata ma crede ancora nel progetto Lazio. Effetto domino con un interista ...Il tecnico nerazzurro ricorrerà a un ampio turnover anche questa sera in occasione del match contro il Sassuolo ...