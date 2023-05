Re Carlo III | i quattro nuovi ritratti del sovrano

(Di martedì 9 maggio 2023) Il 6 maggio 2023, dopo otto mesi dall’ascesa al trono, ReIII è stato incoronato nell’abbazia di Westminster, a Londra, e la famiglia reale ha condiviso sui social le immagini ufficiali della cerimonia. Ilviene immortalato dal fotografo Hugo Burnand mentre stringe tra le mani il globo reale e lo scettro, due oggetti che simboleggiano il trasferimento dei poteri nelle mani del monarca. Si tratta della prima fotografia ufficiale, scattata poco dopo il riconoscimento formale del re come capo della Chiesa d’Inghilterra da parte dell’arcivescovo di Canterbury: “God Save the King”, recitava il coro dei presenti. Il monarca viene fotografato anche in compagnia della Regina consorte Camilla mentre indossa la corona di Sant’Edoardo e, poche ore fa, ha pubblicato su Instagram un ringraziamento speciale rivolto a chiunque abbia assistito ...

Le fotografie ufficiali rilasciate da palazzo con re Carlo e la regina Camilla dopo l'incoronazione. Chi posa insieme a loro Il video di Amica.it ...Svariati milioni di persone in presenza a Londra e in visione da tutto il mondo hanno seguito questo grandioso ed importante evento che ha portato all’incoronazione del nuovo sovrano inglese. Il salut ...