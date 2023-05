Cristel Carrisi | che studi ha fatto la figlia di Al Bano e Romina? Non lo avreste mai detto

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 7 maggio 2023) Conosciamo nel dettaglio il percorso didi, ladi AlPower: quello che non vi aspettate. Alhanno formato per anni una delle coppie più amate dagli italiani con la loro vita sentimentale sempre molto discussa. Nel corso della loro vita hanno vissuto tante esperienze fino alla separazione ufficiale: dalla loro relazione sono nate quattro figli, Ylenia, Yari,Jr., qualiha? La curiosità – Instagram – grantennistoscana.itLa prima è scomparsa misteriosamente, mentre Yari è appassionato di musica come suo padre collaborando proprio sia con Al ...