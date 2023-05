Non è Marisa Laurito | Paolantoni senza veli per festeggiare lo scudetto

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 6 maggio 2023) Tutti si sarebbero aspettati. E invece, a girare nudo per Napoli, è stato l’attore e comico Francesco, che ha deciso di mantenere la promessa fatta a “Le Iene” per celebrare il terzodel Napoli. Non èsul lungomare perloLa prediL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.