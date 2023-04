Twilight: la serie tv è in fase di sviluppo, ma come sarà? (Di giovedì 20 aprile 2023) Hollywood Reporter spiega che Lionsgate Television è al lavoro su un adattamento televisivo dei romanzi di Stephenie Mayer. Ma i fan si dividono Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 aprile 2023) Hollywood Reporter spiega che Lionsgate Television è al lavoro su un adattamento televisivo dei romanzi di Stephenie Mayer. Ma i fan si dividono

'Twilight', è in sviluppo una serie tratta dai romanzi di Stephenie Meyer Dopo la serie reboot su Harry Potter, pare proprio che la saga di Twilight avrà un destino simile. Secondo l'Hollywood Reporter, il progetto sarebbe in fase di sviluppo alla Lionsgate Television. Pare che si parli di un progetto in fase embrionale, con le prime trattative con diverse piattaforme di streaming, finalizzate alla cessione dei diritti.