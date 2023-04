Napoli-Milan: i convocati di Spalletti (Di domenica 2 aprile 2023) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida Napoli-Milan valida per la Serie A: out Victor Osimhen. Tranne l’assenza di Osimhen, ampiamente annunciata, non ci sono particolari problemi di formazione per Spalletti che ha tutti a disposizione. Il posto di Osimhen sarà preso da Simeone, mentre nella formazione del Napoli Politano e Mario Rui sono in vantaggio rispetto a Olivera e Lozano. Napoli: la lista dei convocati di Spalletti Portieri: Meret, Golino, Marfella. Difensori: Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Zedadka, Rrahmani, Olivera, Ostigard. Centrocampisti: Lobotka, Anguissa, Elmas, Demme, Zielinski, Zerbin, Gaetano. Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lozano. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 aprile 2023) Lucianoha diramato la lista deiper la sfidavalida per la Serie A: out Victor Osimhen. Tranne l’assenza di Osimhen, ampiamente annunciata, non ci sono particolari problemi di formazione perche ha tutti a disposizione. Il posto di Osimhen sarà preso da Simeone, mentre nella formazione delPolitano e Mario Rui sono in vantaggio rispetto a Olivera e Lozano.: la lista deidiPortieri: Meret, Golino, Marfella. Difensori: Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Zedadka, Rrahmani, Olivera, Ostigard. Centrocampisti: Lobotka, Anguissa, Elmas, Demme, Zielinski, Zerbin, Gaetano. Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lozano. L'articolo proviene da Calcio ...

