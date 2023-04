Milan | Berlusconi | “Stagione strana Stimo molto Pioli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Ronaldo pesava 94 kg. Berlusconi mi chiama. Il giorno dopo, al Milan' ? Fabio Capello - PianetaMilan : #Milan, #Berlusconi: '#Ibrahimovic un campione. Ha voglia di giocare' #SempreMilan - milansette : Berlusconi: 'Stavo per prendere Maradona! Il Milan l'avrebbe aiutato a non fare certi errori...'… - ulovejd_ : RT @DiMarzio: #Berlusconi: 'Il @ACMonza ha obiettivi ben più alti della salvezza. Portare #Maradona al @acmilan sarebbe stato ingiusto' htt… - NCN_it : #Berlusconi: '#Napoli-#Milan simbolo del primo scudetto rossonero! Quanti ricordi...' -

Silvioalla vigilia di Napoli -non può non ricordare il grandissimo Diego Maradona : "Non avere acquistato Diego Armando Maradona è un rimpianto profondissimo. Anche perché era una persona ...A poche ore dalla prima delle tre sfide in poco più di 15 giorni tra Napoli e, l'ex presidente rossonero Silvioricorda le 'sue' sfide contro la squadra azzurra e rivela alcuni aneddoti legati anche a Diego Armando Maradona. In una lunga intervista alla ...È chiaro, la famiglia più importante sono gli Agnelli per il tempo, ma i grandi sono stati i Moratti e Silvio, il suoha vinto tutto e di più". Qual era il rapporto tra calcio e ...

Berlusconi: "Io, il Milan e il rimpianto Maradona. Sogno Haaland o Mbappè a San Siro" La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le parole di Silvio Berlusconi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, su quello che ha fatto Stefano Pioli fino ad ora al Milan. Milan, Berlusconi: "Io mi limiterò a tifare Milan" "Pioli ha dimostr ...