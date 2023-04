Migranti | 92 soccorsi dalla Ocean Viking | diretta a Salerno

(Di domenica 2 aprile 2023) Laha soccorso 92 persone, tra cui 9 donne e circa 40 minori non accompagnati, da un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. Le autorità italiane hanno assegnato ...

Radio1Rai : ??Arriveranno stamattina a Porto Empedocle quasi 300 #migranti trasferiti ieri dall'hotspot di Lampedusa, nuovamente… - Agenzia_Ansa : La nave Louise Michel dell'omonima ong, finanziata dall'artista Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa… - Agenzia_Ansa : Fiume di arrivi sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati 20 sbarchi di oltre novecent…

Nuovo sbarco dia Salerno. Il Ministero dell'Interno ha assegnato il porto salernitano alla Ocean Viking , la nave di Sos Mediterranee che ha a bordo 92a salvati nel Mar Mediterraneo. L'avviso Il porto - afferma la Ong - dista 450 miglia nautiche (833 km) dall'area in cui si trova la nave e il quadro meteorologico in peggioramento ...

Il 43% degli italiani è scettico sull'operato delle navi delle Ong, che invece vengono osannate solo dal 32%. E il 62% chiede di non aumentare il numero di stranieri nel nostro Paese ...