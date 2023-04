La NBA elimina il divieto di consumo di marijuana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _5T1C4ZZ1_ : RT @CalcioFinanza: La #NBA rinnova il contratto collettivo fino al 2030 ed elimina il divieto di consumo di marijuana - CalcioFinanza : La #NBA rinnova il contratto collettivo fino al 2030 ed elimina il divieto di consumo di marijuana… -

' L'è un'altra cosa ', ha detto Cecchini. ' Se siamo disposti a fare come fanno gli americani, ... non ci sono nemmeno le retrocessioni, siun problema alla radice che riguarda cinque o sei ......di Ostapenko cheYastremska. Niente da fare per la più piccola delle sorelle Fruhvirtova [1] I. Swiatek b. J. Niemeier 6 - 4 7 - 5 (Margherita Sciaulino) Sotto gli occhi del campioneDirk ...La formazione di Gianmarco Pozzecco, contro ogni ragionevole pronostico della vigilia, ha eliminato una delle grandi favorite per la vittoria finale, la squadra del due volte MVP, Nikola Jokic. A ...

NBA cancella il 16° fallo tecnico di Luka Doncic Sportando

Tutti i verdetti della regular season, man mano che arrivano. Un antipasto in vista dei Playoff NBA 2023, al via il 15 aprile ...Incapaci di fermare le scorribande di Miami, i Mavericks giocano una partita d'attacco in Florida e con Tim Hardaway Jr vanno avanti in apertura (15-22), ma la coppia ...