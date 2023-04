Giulia De Lellis e Selena Gomez | il sorprendente incontro

(Di domenica 2 aprile 2023) Missione americana perDeche ha portato l'influencer fino a New York per sponsorizzare niente meno che la linea di make-up di. Cosa è accaduto fra le due ve lo raccontiamo.

Un incontro all'insegna della bellezza, per una missione globale targataDe, una influencer italiana che conquista il mondo, o almeno incontra una star internazionale, fra musica, cinema e spettacolo, come Selena Gomez . Com'è successo Non certo per caso, ......un look a tema secondo le indicazioni fornite dall'esperto Manuele Mameli " che non a caso è il truccatore di fiducia di Chiara Ferragni " che li giudicherà insieme con l'influencerDe... Maurizio Costanzo: Tornando a Il Cantante Mascherato, prima che venisse annunciata la giuria ufficiale, era emerso il nome diDe. Alla fine dell'influencer non c'è stata traccia. Ma ...

Giulia De Lellis al Memorial Museum di NY: «Una valle di lacrime e tanta angoscia» ilmattino.it

Missione americana per Giulia De Lellis che ha portato l'influencer fino a New York per sponsorizzare niente meno che la linea di make-up di Selena Gomez. Cosa è accaduto fra le due ve lo raccontiamo.