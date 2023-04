Enzo Tortora: chi era, carriera, come è morto, tomba, moglie, vita privata, figlia Gaia (Di domenica 2 aprile 2023) Gaia Tortora, la figlia del giornalista scomparso Enzo Tortora, sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In e rilascerà una toccante intervista. Racconterà tutto sul caso di malagiustizia più famoso nella storia d’Italia: quello di suo padre. Presenterà anche il suo nuovo libro in cui racconta che la sua famiglia è ancora in cerca di giustizia. Ecco cosa è successo davvero a Enzo Tortora. Chi era Enzo Tortora? Enzo Claudio Marcello Tortora nasce a Genova il 30 novembre del 1928 da una famiglia umile e cresce insieme a sua sorella Anna. Scopre la sua vocazione da giovanissimo: il giornalismo e l’informazione. Si Laurea in Giurisprudenza all’Università di Genova e inizia a lavorare con Paolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023), ladel giornalista scomparso, sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In e rilascerà una toccante intervista. Racconterà tutto sul caso di malagiustizia più famoso nella storia d’Italia: quello di suo padre. Presenterà anche il suo nuovo libro in cui racconta che la sua famiglia è ancora in cerca di giustizia. Ecco cosa è successo davvero a. Chi eraClaudio Marcellonasce a Genova il 30 novembre del 1928 da una famiglia umile e cresce insieme a sua sorella Anna. Scopre la sua vocazione da giovanissimo: il giornalismo e l’informazione. Si Laurea in Giurisprudenza all’Università di Genova e inizia a lavorare con Paolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Errorigiudiziar : Il #30marzo di 10 anni fa se ne andava Franco #califano. Non tutti ricordano che finì in carcere nella stessa maxi… - CorriereCitta : Enzo Tortora, chi è la figlia Gaia: età, carriera, marito, LA7, matrimonio, figli, titolo di studio, Instagram - CorriereCitta : Enzo Tortora: chi era, carriera, come è morto, tomba, moglie, vita privata, figlia Gaia - infoitcultura : Gaia Tortora: età, marito, figli, sorella, biografia della figlia di Enzo - nicolasavoia : Oggi a #DomenicaIn, 'si celebra' il ritorno di Gerry Calà, dopo il ricovero d'urgenza: per lui messaggi e intervent… -