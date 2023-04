Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 2 aprile 2023: scaletta e anticipazioni (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi Domenica 2 aprile 2023, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, va in onda la 29esima puntata di Domenica In. Come da tradizione, tanti sono gli ospiti che... Leggi su today (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, va in onda la 29esima puntata diIn. Come da tradizione, tanti sono gliche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: ?????????? Pedonalizzazione Fori Imperiali ed eventi domenica #2aprile ? Strada chiusa al traffico veicolare privato con… - music___Seaidea : RT @Antonio79B: 'La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro'. Oggi nel 2005 moriva Papa #Giov… - kercusshaven : RT @DiscoverTrieste: Lo sapevi che oggi sabato #1aprile ha riaperto il Faro della Vittoria? È il punto perfetto per ammirare tutta Trieste!… - Newsinunclick : Domenica 2 aprile 2023 – ingresso gratuito #domenicalmuseo al Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli ll 2 apri… - Alessia37367267 : RT @Giulicat1512: Auguro a tutti gli amici che mi leggono una bella domenica primaverile, chi con palma ed olivo, chi con negli occhi il ro… -