Prodotti ritirati, questo collirio potrebbe portarvi alla cecità (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Negli Stati Uniti, un crescente allarme riguarda l'uso di colliri, poiché diverse persone hanno perso la vista o sono decedute dopo aver utilizzato "lacrime artificiali" acquistabili in parafarmacie, supermercati e online. I Prodotti sono stati immediatamente ritirati dal mercato, con le autorità sanitarie che invitano alla massima cautela. Prodotti ritirati: il caso dei colliri letali Studi del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno segnalato diversi casi di infezioni legate all'utilizzo di colliri. Tra i sintomi, problemi alla vista, cecità e, in alcuni casi, morte. Tre persone negli USA sono morte a causa dell'infezione da Pseudomonas aeruginosa, un batterio resistente ai farmaci associato a colliri contaminati.

