Nina Zilli e Franti | il gender reveal in Tv | svelato il sesso del bebè

(Di sabato 1 aprile 2023)sarà mamma di una bambina. La cantante e il compagno Daniele Lazzarin, in arte Danti, ospiti di Felicissima Sera, il programma di Pio e Amedeo in onda ogni venerdì sera su Canale 5, hanno voluto svelare ildel nascituro con la partecipazione dei due comici pugliesi. La gravidanza di Maria Chiara Fraschetta, questo il nome all’anagrafe di, era stata spoilerata prima ancora che lei desse l’annuncio ufficiale da Fiorello a Viva Rai2, mossa che però lei non aveva particolarmente gradito, nonostante la voce girasse già da qualche tempo. Nel caso del, invece, è stata lei stessa a volere al suo fianco il rapper a cui è legata da anni sottolineando di voler eliminare ogni dubbio a riguardo. La 40enne si è presentata con un ampio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giambat95668830 : @ninazilli Ma emojy non è già un termine inglese? Multa anche a Nina Zilli ???????? - fanpage : Nina Zilli è stata tra gli ospiti di Felicissima Sera con Pio e Amedeo ed è proprio con loro che ha organizzato un… - katiadiluna16 : La dolce attesa di Nina Zilli si colora di rosa: aspetta una femmina! Auguri alla talentuosa cantautrice ????… - eliophilia : Ma io non sapevo neanche che Nina Zilli fosse incinta e che il fidanzato è quello di #vivarai2 cioèèèèèèèèèèè #felicissimasera - katiadiluna16 : Nina Zilli è incinta di una femmina, si chiamerà Anna Blue -

... amiche e amici: Sabrina Ferilli , Ferzan Ozpetek (per il quale è apparsa in Le fate ignoranti - La serie ), Tosca d'Aquino , Ermal Meta ,e anche Pino Quartullo , padre della sua prima ...Il nuovo appuntamento ha avuto moltissimi ospiti tra cui: Fabio Cannavaro, Giovanna Civitillo, Annalisa, Irama,e Antonello Venditti. Il primo ospite della serata è stato Gerry Scott i: il ...L'irriverente show del duo comico, targato Canale 5, nella sua seconda serata, prevedeva come super ospiti Gerry Scotti, Fabio Cannavaro, Giovanna Civitillo, Annalisa, Irama,e Antonello ...

Nina Zilli incinta, svelato il sesso del nascituro da Pio e Amedeo: il gender reveal in diretta leggo.it

Nina Zilli ha svelato il sesso del figlio che aspetta con il compagno Danti, nome d’arte del rapper Daniele Lazzarin. Lo ha fatto in diretta sul palco di Felicissima Sera – All inclusive, lo show cond ...Nina Zilli è stata tra gli ospiti di Felicissima Sera con Pio e Amedeo ed è proprio con loro che ha organizzato un gender reveal party in diretta ...