Il Brennero da 25 anni senza sbarra di confine

Al Brennero da un quarto di secolo, grazie a Schengen, non esiste più la sbarra di confine. Oggi il 25/o anniversario è stato ricordato al valico dai governatori Arno Kompatscher (Alto Adige) e Anton ...

