GP d'Australia, uragano Verstappen. Le Ferrari indietro: Sainz 5°, Leclerc 7° (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Australia. Il campione del mondo partirà davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Quinta la Ferrari di Carlos... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 aprile 2023) Maxsu Red Bull ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’. Il campione del mondo partirà davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Quinta ladi Carlos...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Uragano Verstappen: che pole in Australia! Ferrari: Sainz 5°, Leclerc 7° - Rosalba08279144 : RT @salvinimi: Se il battito delle ali di una farfalla qui possono causare un uragano dall'altra parte del mondo, non oso immaginare cosa… - pumpitall_italy : RT @salvinimi: Se il battito delle ali di una farfalla qui possono causare un uragano dall'altra parte del mondo, non oso immaginare cosa… - Alfonso0070 : RT @salvinimi: Se il battito delle ali di una farfalla qui possono causare un uragano dall'altra parte del mondo, non oso immaginare cosa… - Plasticgo : RT @salvinimi: Se il battito delle ali di una farfalla qui possono causare un uragano dall'altra parte del mondo, non oso immaginare cosa… -