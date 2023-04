Basket: ai Mondiali 2023 anche due arbitri italiani (Di sabato 1 aprile 2023) Non ci sarà soltanto la Nazionale italiana ai Mondiali di Giappone, Indonesia e Filippine del prossimo agosto-settembre. Oltre agli azzurri di Gianmarco Pozzecco, il nostro Paese avrà anche due rappresentanze all’interno della classe arbitrale, fatto che fa senz’altro piacere per il riconoscimento del livello dei nostri fischietti. In particolare, i selezionati per andare in Asia dal 25 agosto al 10 settembre sono Manuel Mazzoni e Manuel Attard. Il grossetano è già stato più volte protagonista nelle varie competizioni continentali e non solo: lo abbiamo visto lo scorso settembre agli Europei. Basket femminile: Coppa Italia 2023, c’è il quarto Schio-Venezia per una finale da vivere Per quanto riguarda il siracusano, invece, è un altro riconoscimento di rilievo dopo essersi trovato a dirigere, tra le altre competizioni, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Non ci sarà soltanto la Nazionale italiana aidi Giappone, Indonesia e Filippine del prossimo agosto-settembre. Oltre agli azzurri di Gianmarco Pozzecco, il nostro Paese avràdue rappresentanze all’interno della classe arbitrale, fatto che fa senz’altro piacere per il riconoscimento del livello dei nostri fischietti. In particolare, i selezionati per andare in Asia dal 25 agosto al 10 settembre sono Manuel Mazzoni e Manuel Attard. Il grossetano è già stato più volte protagonista nelle varie competizioni continentali e non solo: lo abbiamo visto lo scorso settembre agli Europei.femminile: Coppa Italia, c’è il quarto Schio-Venezia per una finale da vivere Per quanto riguarda il siracusano, invece, è un altro riconoscimento di rilievo dopo essersi trovato a dirigere, tra le altre competizioni, ...

