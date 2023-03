Serie A 2023/2024, ecco tutte le date: il calendario è stato approvato (Di venerdì 31 marzo 2023) Il calendario della stagione 2023/2024 è stato approvato dal Consiglio della Lega di Serie A in maniera unanime. Ad annunciarlo è stato il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini. La stagione comincerà domenica 20 agosto (sabato 19 con i primi anticipi) e si concluderà domenica 26 maggio. Nel mezzo nessuna pausa invernale tanto che si giocherà sia il 23 che il 30 dicembre. E poi nuovamente tutti in campo per il 6-7 gennaio, tranne le quattro squadre impegnate nella Supercoppa in Arabia Saudita (semifinali 4-5 gennaio e finale l’8) che recupereranno le partite più avanti. Ci saranno quattro soste per la Nazionale: una a settembre, una ad ottobre, una a novembre ed una a marzo. Di seguito tutte le date di ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Ildella stagionedal Consiglio della Lega diA in maniera unanime. Ad annunciarlo èil presidente della Lega diA, Lorenzo Casini. La stagione comincerà domenica 20 agosto (sabato 19 con i primi anticipi) e si concluderà domenica 26 maggio. Nel mezzo nessuna pausa invernale tanto che si giocherà sia il 23 che il 30 dicembre. E poi nuovamente tutti in campo per il 6-7 gennaio, tranne le quattro squadre impegnate nella Supercoppa in Arabia Saudita (semifinali 4-5 gennaio e finale l’8) che recupereranno le partite più avanti. Ci saranno quattro soste per la Nazionale: una a settembre, una ad ottobre, una a novembre ed una a marzo. Di seguitoledi ...

