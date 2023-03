Maria De Filippi e la commovente lettera di Ezio Greggio (Di venerdì 31 marzo 2023) Ezio Greggio, il noto conduttore televisivo, durante una recente intervista al settimanale Novella2000, ha dedicato alcune commoventi parole alla sua amica e collega Maria De Filippi. In particolare, dopo aver ricordato il recente passaggio a miglior vita del marito di Maria, Maurizio Costanzo, avvenuto lo scorso 24 febbraio, Greggio ha voluto incoraggiare la conduttrice a non lasciarsi abbattere dalla tristezza in questo momento così difficile e delicato, ma piuttosto a continuare a svolgere il suo lavoro con la stessa passione e dedizione di sempre. L’incoraggiamento di Ezio Greggio a Maria De Filippi Greggio ha espresso la sua vicinanza e solidarietà a Maria, affermando di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 31 marzo 2023), il noto conduttore televisivo, durante una recente intervista al settimanale Novella2000, ha dedicato alcune commoventi parole alla sua amica e collegaDe. In particolare, dopo aver ricordato il recente passaggio a miglior vita del marito di, Maurizio Costanzo, avvenuto lo scorso 24 febbraio,ha voluto incoraggiare la conduttrice a non lasciarsi abbattere dalla tristezza in questo momento così difficile e delicato, ma piuttosto a continuare a svolgere il suo lavoro con la stessa passione e dedizione di sempre. L’incoraggiamento diDeha espresso la sua vicinanza e solidarietà a, affermando di ...

