Malattia parodontale: sintomi e cura della parodontite (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono moltissimi gli italiani che ogni anno contraggono la Malattia parodontale, una patologia infiammatoria in grado di arrecare non pochi danni alla salute del cavo orale. La Malattia parodontale, anche nota come parodontite, è una Malattia infiammatoria che colpisce i tessuti che circondano e sostengono i denti, come la gengiva, il legamento parodontale e l’osso alveolare. La parodontite è causata da una proliferazione batterica nel cavo orale che produce una risposta infiammatoria nel tessuto parodontale. In questa guida, esploreremo i sintomi, le cause, i rimedi e le strategie di prevenzione della parodontite. Cos’è la Malattia ... Leggi su distrettodelbenessere (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono moltissimi gli italiani che ogni anno contraggono la, una patologia infiammatoria in grado di arrecare non pochi danni alla salute del cavo orale. La, anche nota come, è unainfiammatoria che colpisce i tessuti che circondano e sostengono i denti, come la gengiva, il legamentoe l’osso alveolare. Laè causata da una proliferazione batterica nel cavo orale che produce una risposta infiammatoria nel tessuto. In questa guida, esploreremo i, le cause, i rimedi e le strategie di prevenzione. Cos’è la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Seb77096833 : La prevenzione in ambito odontoiatrico, risulta essere di fondamentale importanza. Le 3 ragioni principali che dete… - Lamusicamisalva : RT @FrancyontheMoon: Sapete cos'è che può causare, tra le altre cose, endocardite? La scarlattina. Ma anche infezioni dentali non adeguatam… - maya7317 : RT @FrancyontheMoon: Sapete cos'è che può causare, tra le altre cose, endocardite? La scarlattina. Ma anche infezioni dentali non adeguatam… - DelGriso : RT @FrancyontheMoon: Sapete cos'è che può causare, tra le altre cose, endocardite? La scarlattina. Ma anche infezioni dentali non adeguatam… - massimo_san : RT @FrancyontheMoon: Sapete cos'è che può causare, tra le altre cose, endocardite? La scarlattina. Ma anche infezioni dentali non adeguatam… -