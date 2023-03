Due nomi per il dopo Zielinski (Di venerdì 31 marzo 2023) Giuntoli si sta guardando intorno per gettare le basi del Napoli che verrà ed una delle matasse da districare e il ruolo di interno sinistro. Zielinski potrebbe cambiare aria in estate ed il giocatore che da più tempo è sul taccuino dello scouting partenopeo è Szoboszlai, classe 2000, ungherese del Lipsia. Su di lui, però, è folta la concorrenza composta da Milan e soprattutto da Chelsea che ha denaro contare da investire. Nel caso in cui i blues dovessero decidere di affondare il colpo, Giuntoli avrebbe già pronta l’alternativa che risponde all’identikit di Samardzic dell’Udinese che potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Giuntoli si sta guardando intorno per gettare le basi del Napoli che verrà ed una delle matasse da districare e il ruolo di interno sinistro.potrebbe cambiare aria in estate ed il giocatore che da più tempo è sul taccuino dello scouting partenopeo è Szoboszlai, classe 2000, ungherese del Lipsia. Su di lui, però, è folta la concorrenza composta da Milan e soprattutto da Chelsea che ha denaro contare da investire. Nel caso in cui i blues dovessero decidere di affondare il colpo, Giuntoli avrebbe già pronta l’alternativa che risponde all’identikit di Samardzic dell’Udinese che potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusUn : ?? Rifondazione #Juve: sette colpi in entrata con l’addio di due big! TUTTI I NOMI ? - sonostronzaaa : @angelmel80 no allora io blocco le persone perché vedevo la gente che metteva troppi # e uscivo fuori di testa e pe… - FlavioPons : @Di_SPACE_Lauro Sulla porta dell'ufficio mio e della collega con cui lo divido ci sono i nomi delle due precedenti occupanti - StefyB85 : @Deddo4Donato @ultimora_pol c'entrano di grazia? E Mengele era un nazista particolarmente crudele, quindi chiedo nu… - jacopotediosi : @prevenzione @concitadeg Giusto per far due nomi, io ricordo ancora @barbaracarfagna che dava del maleducato a… -