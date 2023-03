Roma-Feyenoord: verso il divieto di vendita dei biglietti agli olandesi (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Per la partita di Europa League Roma-Feyenoord, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico di Roma per i quarti di finale, l’orientamento del Viminale è per il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. Le due squadre si riaffrontano alcuni mesi dopo la finale di Conference League giocatasi a Tirana, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mourinho sprona i suoi: “Vogliamo i playoff e abbiamo un solo risultato” Dove vedere Roma-Feyenoord, streaming gratis LIVE OGGI e diretta TV8? Finale Conference League L’ira di Sarri: “Gara Feyenoord rinviata una vergogna, niente calcoli” Scommesse ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 30 marzo 2023)– Per la partita di Europa League, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico diper i quarti di finale, l’orientamento del Viminale è per ildideiai tifosi. Le due squadre si riaffrontano alcuni mesi dopo la finale di Conference League giocatasi a Tirana, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mourinho sprona i suoi: “Vogliamo i playoff e abbiamo un solo risultato” Dove vedere, streaming gratis LIVE OGGI e diretta TV8? Finale Conference League L’ira di Sarri: “Gararinviata una vergogna, niente calcoli” Scommesse ...

