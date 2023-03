Nuoto | Adam Peaty si ferma | “Devo salvaguardare la mia salute mentale”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – La tripla medaglia d’oro olimpicasi è ritirato dai campionati britannici diper “la sua”. Il 28enne campione britannico ha detto che “non si sta godendo lo sport” come ha fatto in precedenza e non gareggerà nei campionati del mese prossimo a Sheffield, nel South Yorkshire.crede che la sua decisione lo aiuterà a prepararsi per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove spera di difendere gli ori dei 100 metri rana e 4×100 metri misti che ha vinto a Tokyo 2020. Con ogni probabilità quindi non parteciperà neanche ai prossimi Mondiali in programma in Giappone. Il campione classe ’94, detentore del record del mondo dei 50 e 100 metri rana in vasca lunga, continuerà dunque ad allenarsi con l’obiettivo di ritrovare ...