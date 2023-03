“Cospito è pericolo e non si è mai dissociato” (Di giovedì 30 marzo 2023) La Cassazione parla “evidente pericolosità” nelle motivazione della sentenza con cui il 24 febbraio scorso ha rigettato il ricorso della difesa contro l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma, nel dicembre 2022, aveva confermato il regime di 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito. La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha rigettato il ricorso della difesa di Alfredo Cospito contro la conferma del 41 bis Secondo la Suprema Corte, Cospito “potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire”. Le “forti espressioni” contenute in alcuni scritti di Alfredo Cospito, “reiterate e rinforzate ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) La Cassazione parla “evidentesità” nelle motivazione della sentenza con cui il 24 febbraio scorso ha rigettato il ricorso della difesa contro l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma, nel dicembre 2022, aveva confermato il regime di 41 bis per l’anarchico Alfredo. La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha rigettato il ricorso della difesa di Alfredocontro la conferma del 41 bis Secondo la Suprema Corte,“potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire”. Le “forti espressioni” contenute in alcuni scritti di Alfredo, “reiterate e rinforzate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcolarieti : Cospito deve restare al 41 bis perché è ancora pericolo. Per la Cassazione l'anarchico 'non ha in alcun modo manife… - vivereitalia : Cospito, Cassazione su 41bis: 'Resta pericolo collegamenti con anarchici' - ledicoladelsud : Cospito, Cassazione su 41bis: “Resta pericolo collegamenti con anarchici” - fisco24_info : Cospito, Cassazione su 41bis: 'Resta pericolo collegamenti con anarchici': (Adnkronos) - Le motivazioni della sente… - News24_it : Cospito, Cassazione su 41bis: 'Resta pericolo collegamenti con anarchici' -