Consumatori | ok Parlamento Ue a modifica norme sicurezza prodotti

Gli eurodeputati hanno approvato in via definitiva le norme modificate sulla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari con 569 voti favorevoli, 13 contrari e zero astensioni. Il nuovo ...Se un prodotto deve essere richiamato, inon verranno informati direttamente e avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso. I consumi avranno anche il diretto di ...Per promuovere l'adozione di soluzioni rispettose del clima e garantire certezze aie agli investitori, ilUE vuole rafforzare i requisiti che disciplinano l'immissione di ...

Mantenendo lo status quo e impedendo agli atti di nascita formati all'estero di essere efficaci non si disincentiva il ricorso alla maternità ...L’intento della Commissione è obbligare le aziende a garantire la riparazione dei prodotti acquistati dai consumatori entro un periodo compreso tra 5 e 10 anni ...