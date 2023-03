Terremoto di magnitudo 4,6 in Molise: avvertito anche in zone della Puglia Poco prima di mezzanotte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sisma è stato registrato alle 23,52. Epicentro a Montagano, provincia di Campobasso. Nella zona erano state registrate scosse più lievi nelle ore precedenti: due di magnitudossuperiore a 2 ed una di magnitudo 3,1 la notte prima. Il Terremoto è stato percepito anche nella zona settentrionale della Puglia fino al barese. (immagine: fonte ingv.it) L'articolo Terremoto di magnitudo 4,6 in Molise: avvertito anche in zone della Puglia <small class="subtitle">Poco prima di mezzanotte</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sisma è stato registrato alle 23,52. Epicentro a Montagano, provincia di Campobasso. Nella zona erano state registrate scosse più lievi nelle ore precedenti: due dissuperiore a 2 ed una di3,1 la notte. Ilè stato percepitonella zona settentrionalefino al barese. (immagine: fonte ingv.it) L'articolodi4,6 inin di proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Terremoto magnitudo 4.6 ore 23:52 IT #28marzo registrato da @INGVterremoti nella zona di Montagano #Campobasso. Al… - DPCgov : ??#Terremoto #Campobasso magnitudo 4.6 ore 23:52 del #28marzo registrato da @INGVterremoti. Dalle prime verifiche ef… - fanpage : Forte scossa di #terremoto avvertita nel Sud Italia, epicentro a Campobasso - andreastoolbox : Terremoto di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso #di #Terremoto #magnitudo #in #4.6 ??????? - NoiNotizie : #Terremoto di magnitudo 4,6 in #Molise : avvertito anche in zone della #Puglia (immagine: tratta da @INGVterremoti)… -