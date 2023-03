Siedi sempre accavallando le gambe? Ecco cosa rischi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Cristina Martelli Sedersi con le gambe accavallate può sembrare una posizione comoda, ma il modo in cui ci sediamo può avere serie… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di mercoledì 29 marzo 2023) Cristina Martelli Sedersi con leaccavallate può sembrare una posizione comoda, ma il modo in cui ci sediamo può avere serie… L'articolo proviene da Quilink.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erosazzurro : Eri nato a Torino ma dentro sei sempre stato partenopeo, hai saputo raccontare Napoli dando voce a 3 grandi che rit… - infoitsalute : Anche tu ti siedi sempre accavallando le gambe? Ecco quali sono i rischi per la tua salute - annamariamoscar : Anche tu ti siedi sempre accavallando le gambe? Ecco quali sono i rischi per la tua salute - greenMe_it : Anche tu ti siedi sempre accavallando le gambe? Ecco quali sono i rischi per la tua salute - biserka30048567 : RT @TruthOuter: @biserka30048567 Oh Biserka, tu mi fai sempre così: mi porti questi begli aperitivi deliziosi, e poi ti siedi accanto a me… -