Schlein si prende il Pd. Ma il nuovo (non) avanza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una mossa decisa, perentoria. Che lascia poco spazio all'immaginazione. E delinea il Partito Democratico che verrà. Elly Schlein tira dritto e, nonostante le polemiche e le richieste di attenzione da parte della minoranza interna, fa eleggere alla Camera e al Senato i capigruppo decisi ed imposti dal nuovo segretario. Nello specifico, a Palazzo Madama sarà Francesco Boccia (parlamentare da tre legislature) a prendere il posto di Simona Malpezzi, a Montecitorio il ruolo fin qui ricoperto da Debora Serracchiani andrà alla franceschiniana per eccellenza, Chiara Braga. Un atto ufficiale, attraverso il quale la nuova guida rivolge un messaggio forte e chiaro alle correnti: nel nuovo Pd si discute, ci si confronta, ma poi le decisioni le prendo io. Un'assoluta novità per un partito che, da sempre, fa delle divisioni interne ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una mossa decisa, perentoria. Che lascia poco spazio all'immaginazione. E delinea il Partito Democratico che verrà. Ellytira dritto e, nonostante le polemiche e le richieste di attenzione da parte della minoranza interna, fa eleggere alla Camera e al Senato i capigruppo decisi ed imposti dalsegretario. Nello specifico, a Palazzo Madama sarà Francesco Boccia (parlamentare da tre legislature) are il posto di Simona Malpezzi, a Montecitorio il ruolo fin qui ricoperto da Debora Serracchiani andrà alla franceschiniana per eccellenza, Chiara Braga. Un atto ufficiale, attraverso il quale la nuova guida rivolge un messaggio forte e chiaro alle correnti: nelPd si discute, ci si confronta, ma poi le decisioni le prendo io. Un'assoluta novità per un partito che, da sempre, fa delle divisioni interne ...

