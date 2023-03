Prossime uscite su Netflix (marzo / aprile 2023) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il catalogo Netflix è in continuo aggiornamento: tra produzioni originali di film e serie tv e nuovi arrivi sulla piattaforma, la proposta on demand della media company statunitense è tra le più ricche dell’ampia offerta streaming di cui il pubblico può attualmente usufruire. Anche per questo, è importante restare sempre aggiornati, per non perdersi nemmeno un’uscita. Ecco dunque tutte le Prossime uscite su Netflix Italia: film, serie tv, documentari e gli altri prodotti prossimamente in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming. 31 marzo 2023 Imitazione di un crimine (Stagione 1) (Serie TV) Kill Boksoon (Film) Murder Mystery 2 (Film) Piovono Polpette 2 – La rivincita degli avanzi (Film) 1 aprile 2023 After 2 ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il catalogoè in continuo aggiornamento: tra produzioni originali di film e serie tv e nuovi arrivi sulla piattaforma, la proposta on demand della media company statunitense è tra le più ricche dell’ampia offerta streaming di cui il pubblico può attualmente usufruire. Anche per questo, è importante restare sempre aggiornati, per non perdersi nemmeno un’uscita. Ecco dunque tutte lesuItalia: film, serie tv, documentari e gli altri prodotti prossimamente in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming. 31Imitazione di un crimine (Stagione 1) (Serie TV) Kill Boksoon (Film) Murder Mystery 2 (Film) Piovono Polpette 2 – La rivincita degli avanzi (Film) 1After 2 ...

